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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

احتفالًا باليوم العالمي لمهارات الشباب

الشباب والرياضة واليونسكو تطلقان هاكاثون الشباب الوطني

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، التهنئة للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، مؤكداً أهمية صقل مهارات الشباب وخاصة المهارات الوظيفية والتكنولوجية،  لدعم انتقالهم إلى سوق العمل والمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم لبناء الجمهورية الجديدة.

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وفي ذات السياق، تدعو وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية  لتمكين الشباب، بالتعاون مع منظمة اليونسكو،  الشباب المصري للمشاركة في هاكاثون الشباب الوطني 2023 احتفالًا باليوم العالمي لمهارات الشباب.

ومن جانبها، أكدت منال جمال الدين وكيل الوزارة ورئيس الإدارة  المركزية لتمكين الشباب بأن  تنظيم هذا الهاكثون من قبل وزارة الشباب والرياضة واليونسكو بالقاهرة، يعد الأول من نوعه، ويأتى في اطار الإحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب 15 يوليو،  واليوم العالمي للشباب يوم 12 أغسطس، وسيستمر التقديم عبر المنصات الالكترونية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة اعتبارا من  15 يوليو وحتى 15 أغسطس 2023

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