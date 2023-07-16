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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أحمد شوبير يعلن عن تميمة دوري مراكز الشباب

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن تميمة دوري مراكز الشباب والذي ينطلق في 23 يوليو الجاري وحتي النهائي والذي يقام 20 فبراير 2024، لافتا إلى أنها تحمل اسم "كابتن طاقة".

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جاء ذلك خلال حضور شوبير حفل مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة توتال انرجيز لتنفيذ دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، وتنظيم الدوري وتوفير الدعم اللازم له ومهمة تنظيم المنافسات والإشراف عليها، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما استعرض أحمد شوبير، فيديو توضيحي عن دوري مراكز الشباب ومراحله التفصيلية وجدول انطلاقه ونهايته، والجوائز والفرق المشاركة من 600 مركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية.

وينطلق الدوري 23 يوليو الجاري وحتي النهائي والذي يقام 20 فبراير 2024،  أيام الاحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلي اربع مجموعات، ويعتمد الجدول المًعلن للمحافظات المًشاركة بأكثر من 20 فريق، وأما الأقل من 20 فريق يتم تنسيق المواعيد مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.
ويهدف دوري مراكز الشباب إلى تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب المصري، وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية، كما يساعد هذا الدوري في توطيد العلاقات الاجتماعية بين الشباب من مختلف المحافظات، وتعزيز الانتماء الوطني والمجتمعي.

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