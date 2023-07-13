ضبط 137قطعة سلاح نارى خلال حملة أمنية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من شن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

اسفرت جهود الحملة عن 137قطعة سلاح نارى بحوزة114متهم من بينهم 7 بنادق آلية، 7 بنادق خرطوش، 4 طبنجات، 119 فرد محلى، 96 طلقة مختلفة الأعيرة،10 خزينة متنوعة، 213 قطعة سلاح أبيض.

بينما فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 84475 حكم قضائى متنوع، تضمن 348 حكم جناية، 26945 حكم حبس جزئى، 4533 حكم حبس مستأنف، 41778 حكم غرامة، 10871 مخالفة،.

بينما تم ضبط تشكيل عصابى ضم متهمان إرتكبا 3 حوادث متنوعة، كما تم ضبط 45 متهم، وضبط 13 متهم على خلفية أعمال البلطجة، و223 مخالفة دراجة نارية فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المروريةتم تحرير 21848 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم ضبط 66 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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