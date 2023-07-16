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الأحد 16 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الكيف ليس بالليل فقط.. دواليب مخدرات في "عز الظهر" ببولاق الدكرور

صورة من مكان بيع
صورة من مكان بيع المخدرات

رصدت كاميرات "بوابة الوفد" دواليب المخدرات في "عز الظهر" تظهر أشخاصًا يتعاطون المخدرات في الصباح أمام الناس، فى كارثة تهدد منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة بأكملها بانتشار تجارة المواد المخدرة أمام أعين الأهالي بالمنطقة في وضح النهار.

كما استغاث أهالي بولاق الدكرور باللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، من انتشار تجارة السموم المخدرة في شوارع بولاق الدكرور التابعة لمديرية أمن الجيزة.

 وبمجرد دخولك شارع "عرابي الجناري متفرع من شارع العشرين ببولاق الدكرور" تجد دولاب مخدرات،  يستوقفك شباب ليعرضوا عليك منتجاتهم من كوكتيل الكيف أمام النساء والأطفال في مشهد مرعب وحالة من الخوف تسود بين الأهالي بسبب سيطرة تلك العصابات على المنطقة. 

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