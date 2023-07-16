إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح

تعرض 3 أشخاص للإصابة فى حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الصف اتجاه أطفيح، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

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وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

مصرع طفل مُتأثراً بإصابته في حادث

وعلى جانب آخر، لقى طفل فى السابعة من عمره مصرعه، متأثرا بإصابته إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء اللهو بالحى 29 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بوصول "يوسف ح م" 7 سنوات مقيم العاشر من رمضان جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر اصطدام سيارة نقل به بمدينة العاشر من رمضان تم التحفظ على سائق السيارة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، لقيت طفلة فى الثانية من عمرها مصرعها إثر سقوطها من سيارة جامبو أسفل عجلات السيارة بنطاق مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى اولاد صقر المركزى بوصول" تقى. ع" سنتين مقيمة دائرة مركز اولاد صقر جثة هامدة، إثر حدوث إصابتها التى أودت بحياتها إثر سقوطها من سيارة جامبو ودهسها أسفل عجلاتها تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل الإيقاع بالمُجرمين مهما تعددت صور إجرامهم في شمال البلاد وجنوبها.

ويشن رجال الأمن حملات يومية بهدف ضبط كافة أنواع المُخالفات والخروج عن القانون وللقبض على المُجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وتنال جهود الوزارة استحسان الشعب المصري الذي يلمس التأثير الإيجابي لتلك الحملات على حياته.