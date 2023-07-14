حملة لإزالة المخلفات بمنطقة الساحل والترعة الضمرانية بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا اليوم الجمعة، حملة مكبرة، لرفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع التجمعات السكنية بنجع حمادي، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.

حيث قام قسم النظافة والتجميل، وبالاشتراك مع قسم الاشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برفع القمامة وازالة الاشغالات ببعض شوارع المدينة ومنهم منطقة الساحل والترعة الضمرانية، وكذلك جوانب الارصفة والطرقات لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ورفع نقاط تجمع القمامة المخلفات، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

مم جهته شدد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.