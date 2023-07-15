إنطلاق حملة "حولين مصر في 100 يوم" بالشرقية

انطلقت اليوم السبت، حملة "حولين مصر في 100 يوم" لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة الشرقية، وذلك بلقاء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية لمبادرة دعم صحة المرأة المصرية والكشف المبكر عن أمراض الثدي، والدكتور حاتم آمين، والدكتورة نورا حسين نائبي المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والدكتورة نرفانا حسين منسق المبادرة، والدكتور عماد شاش عضو المكتب التنفيذى للمبادرة.

وأشاد محافظ الشرقية، بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف الوصول إلى كافة فئات المجتمع وتحسين صحة المواطنين وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، مثمنا مجهودات العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تخفيف آلام المرضى، والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، مشيراً إلى أهمية الإستفادة من المبادرة للوصول إلى مجتمع صحي وسليم.

ولفت غراب، إلى أن المبادرة تستهدف دعم صحة المرأة، من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، والتقييم وتقديم العلاج وفي حالة اكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة للمراكز المتخصصة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة، التي تقدم الخدمات للمواطنين، والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة، وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة، لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

وأثنى محافظ الشرقية، على مجهودات مديرية الصحة والتنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية، لتنفيذ ونجاح المبادرات الرئاسية الصحية، والوصول الى جميع فئات المجتمع في مختلف قرى مراكز ومدن المحافظة من خلال التوعية والتثقيف، وتوقيع الكشف وتلقي العلاج.

وأشار الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية لمبادرة دعم صحة المرأة، إلى أن نجاح المبادرة ناتج عن استمراريتها من خلال تنظيم زيارات دورية للكشف المبكر عن أمراض الثدي، لتقديم خدمة علاجية جيدة، وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان مع إحالة اي حالات مرضية لفريق طبى متخصص، لتقديم بروتوكولات العلاج الازمة لحين التعافي والتماثل للشفاء، مشيدا بما رآه اليوم على أرض محافظة الشرقية، والدعم الكامل الذي يقدمه المحافظ والجهاز التنفيذي لنجاح المبادرات الرئاسية الصحية، قائلآ : لمست تلاحم مجتمعي تكاتف بين جميع الجهات بين الأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات، للتوعية والتثقيف للمبادرة وتشجيع السيدات للمشاركة فيها، والحصول على الخدمات الصحية المقدمة لهن.

وأضاف رئيس اللجنة القومية لمبادرة دعم صحة المرأة، أن تم تنظيم دورات تدريبية بمستشفى الأحرار التعليمي على كيفية التعامل مع الكشف المبكر عن أورام الثدي، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للسيدات المنتفعات، متمنيا لهن الشفاء العاجل.

وقدم رئيس اللجنة القومية لمبادرة دعم صحة المرأة، درعا تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لجهوده المستمرة في دعم قطاع الصحة، والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمى للمرضى، ودرعا تذكارياً لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، على دورة في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بجانب جهوده المبذولة وجهود الفرق الطبية في تصدر المحافظة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وفعالية على مستوى الجمهورية.

وحرص أعضاء اللجنة القومية لمبادرة صحة المرأة على عقد لقاء توعوي مع مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن وممثلين عن المجلس القومي للمرأه والرائدات الريفيات ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات، لمتابعة آليات تنفيذ المبادرة وتحقيق المرجو منها.

ونوه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، قدمت الخدمة لعدد 4 مليون و475 ألف سيدة من خلال التثقيف والتوعية وعلاج بالفحص الذاتي، والفحص من خلال الفرق الطبية، وتم إحالة 64 ألف حالة للمراكز المتخصصة، مشيراً الى أن فاعليات مبادرة 100 يوم صحة قدمت الخدمة الصحية لعدد 305 ألفا و500 مواطن، ومازالت تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع، للحفاظ على صحة الجميع للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض يساهم في بناء الوطن وتقدمه، مقدماً الشكر لوزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، علي الدعم المستمر والمتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وخلال الإجتماع، تم سرد قصة بطوله لسيدتين إستطاعتا التغلب على مرض سرطان الثدي والتعافي منه، مقدمين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على إطلاق المبادرات الصحية والاهتمام بصحة المرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع وشريك أساسي في بناء المجتمع وتقدمه.