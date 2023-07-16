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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد

اسعار الدواجن
اسعار الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن خلال الايام الماضية لأدنى مستوى لها منذ أكثر من 6 أشهر، إلى نفس أسعار الدواجن البيضاء خلال يناير الماضي.

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شُعبة الدواجن تكشف سبب انخفاض أسعار البيض (فيديو)

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هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت

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شعبة الدواجن: "75 جنيهًا للكيلو سعر عادل للمنتج والمستهلك"

وقد ارتفعت أسعار الدواجن  اليوم الاحد ، بنحو 3 جنيهات لكنها ظلت عند مستوى التراجع مقارنة بـ سعر الدواجن خلال الفترة الماضية.

 

بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء  اليوم الاحد 60 جنيه للكيلو مقارنة بـ 57 جنيها أمس السبت.

وتراجعت أسعار الدواجن الساسو إلى 100 جنيه للكيلو مقارنة بـ 105 جنيهات أمس السبت.

واستقرت أسعار الدواجن البلدي حر عند 110 جنيه للكيلو

سعر الدواجن اليوم 

سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  55 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 105 جنيه للكيلو

أسعار البيض اليوم 

اختلف سعر البيض اليوم الاحد 16-7-2023، حيث استقر سعر البيض الأبيض والاحمر فيما تراجع سعر البيض البلدي اليوم.

وسجل سعر طبق البيض الابيض 110 جنيه، محتفظا باستقراره

وصل سعر البيض الاحمر إلى 115 جنيه للطبق.

وبلغ سعر طبق البيض البلدي 125 جنيه للطبق مرتفعا عن أسعار الخميس الماضي بنحو 7 جنيهات تقريبا.

سعر الكتكوت اليوم 

سجل متوسط أسعار الكتاكيت اليوم 13 جنيه للكتكوت متراجعا بنحو 3 جنيهات مقارنة بـ أسعار الكتاكيت الأسبوع الماضي.

أسعار الاعلاف اليوم 

سجل متوسط أسعار الأعلاف 22 الف جنية للطن محافظا على استقراره

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