شعبة الدواجن تكشف سبب انخفاض أسعار البيض (فيديو)

كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن انخفاض في أسعار البيض والدواجن بالأسواق خلال الفترة الماضية، قائلا: "متوسط سعر البيض الأبيض 111 جنيهًا والبيض الأحمر 115 جنيهًا، وهناك انخفاض حوالي 5 جنيهات في سعر البيض".

انخفاض كبير في الأسعار العالمية للأعلاف

وقال عبدالعزيز السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم : "هناك انخفاض كبير في الأسعار العالمية للأعلاف وهناك انخفاض في أسعار الذرة والصويا على مستوى العالم وبالتالي سعر البيض".

وتابع عبدالعزيز السيد: “سعر كيلو الدواجن وصل لـ 66 جنيهًا وهذا سعر جيد للمواطن والمنتج”، متابعا: "نأمل أن يكون هناك انخفاضات جديدة في أسعار الدواجن في المستقبل".