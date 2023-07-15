هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت

أسعار الدواجن اليوم.. شهدت أسعار الدواجن تراجعًا كبيرًا اليوم، بعد ارتفاعها لعدة أيام، حيث هبط سعر كيلو الدواجن بنحو 20 جنيهًا أو يزيد حيث وصل سعر الكيلو اليوم السبت 57 جنيهًا في المزرعة بعد أن كانت نحو 75 قبل عدة أيام، فيما يبدأ السعر في المحلات اليوم من 60 جنيهًا فقط بعد نحو 85 جنيهًا في فترة العيد وما قبلها.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء التسمين الأكثر استهلاكًا في بعض المزراع اليوم نحو 56 -57 جنيهًا وتصل إلى 60 جنيهًا فقط بالمحلات، وكذلك الدواجن الأمهات والتي سجلت بين 56 و58 جنيهًا في المزرعة وتباع بدءًا من 60 جنيهًا في المحلات.

أسعار البانيه اليوم

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم بقوة ليسجل بدءا من 138 جنيهًا في المحلات بعدما كان نحو 180 و200 جنيه قبل أيام، في بعض المحلات بالمناطق النائية.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 56 -57 جنيهًا في المزرعة، و60 جنيهًا وقد يصل إلى 67 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ

الفراخ البلدي : 95-110 جنيهات للكيلو.

الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 66- 80 جنيهًا للكيلو.

دبابيس من 80- 90 جنيهًا للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 138- 165 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 40-50 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 28-35 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 58 جنيهًا في المزرعة، و60-65 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر بعدما ارتفعت إلى مستويات قياسية، والتي تراجعت من نحو 130 جنيهًا إلى نحو يبدأ من 118 جنيهًا فقط اليوم في المحلات أو قد يزيد في بعض المناطق، وسجلت بدءًا من 116 جنيهًا في المزرعة أو أقل، بعد 122.

اسعار الدواجن

أسعار البيض اليوم

وتراجع سعر كرتونة البيض الأبيض إلى نحو 110 جنيهات بعد 119 جنيهًا، وسجلت في المحلات اليوم بدءًا من 114 جنيهًا وقد يزيد في بعض المحلات ببعض المناطق النائية والبعيدة، فيما ارتفع سعر البيض البلدي إلى 119 جنيهًا في المزرعة.