شعبة الدواجن: "75 جنيهًا للكيلو سعر عادل للمنتج والمستهلك"

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، إنه وعد باستقرار أسعار الدواجن، ولن يحدث ارتفاع في أسعارها خلال الفترة المقبلة، لكنها ستشهد مزيدًا من الانخفاض.

أسعار الدواجن:



وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن كيلو الدواجن 66 جنيهًا في المزرعة، و75 جنيهًا للمستهلك،

وأكد أن 75 جنيهًا للكيلو سعر عادل للمنتج والمستهلك، لأنه من المهم الحفاظ على المربي الصغير.



ولفت أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن 100% مرة أخرى، وبدأت في تصدير الدواجن.



وطالب بتطبيق قانون بيع الدواجن المبردة والمجمدة، لافتًا أن البعض يدعي عدم وجود مجازر، لتنفيذ القانون، لكن الواقع أنه توجد مجازر على أعلى مستوى، واستثمارات القطاع الداجن كبيرة لدرجة تسمح بتطبيق القانون، منوهًا أن بعض المستثمرين على استعداد لتوسيع استثماراتهم في هذا القطاع بشرط تطبيق قانون بين الدواجن مجمدة ومبردة فقط، ومنع البيع الحي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار".