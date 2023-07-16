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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الفيضانات تجتاح كوريا الجنوبية وتنهي حياة 35 شخصًا (فيديو)

فيضانات كوريا الجنوبية
فيضانات كوريا الجنوبية

ارتفعت حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها كوريا الجنوبية منذ أيام إلى 35 شخصًا فيما لا يزال 10 آخرين في عداد المفقودين، وذلك بعد أن أكدت سلطات مكافحة الحرائق، اليوم الأحد، أنها انتشلت 7 جثث لأشخاص حوصروا تحت نفق غمرته الأمطار الغزيرة في وسط البلاد.

 

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إنقاذ عائلة محاصرة بمياه الفيضانات في كوريا الجنوبية (شاهد)

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وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إنه تم العثور على جثث لأشخاص في حافلة تغطيها المياه في نفق حاصرته المياه في تشونغجو يوم السبت بعد أن بدأ عمال الإنقاذ عمليات البحث تحت الماء في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد أن مناطق متعددة بالبلاد تعرضت لهطول أمطار غزيرة منذ التاسع من شهر يوليو الجاري، مشيرة إلى أنها اشتدت في الأيام الثلاثة الماضية ومن المتوقع أن تستمر خلال الساعات المقبلة، وقد انتشل عمال الإنقاذ سبع جثث من نفق غمرته المياه بعد أن حوصرت بداخله نحو 15 مركبة،و فقًا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المسؤول بإدارة الإطفاء سيو جيونج إن ما يقرب من 400 من عمال الإغاثة بما فيهم غواصون يبحثون داخل النفق الواقع وسط مدينة "تشونجو" عن المزيد من الأشخاص المفقودين.

وذكرت وزارة الداخلية أن 10 أشخاص فُقِد أثرهم، معظمهم جراء انزلاقات تربة أو بعدما جرفتهم السيول وجرى إجلاء 7540 شخصا.

ويحاول المسعفون الوصول إلى نحو 15 سيارة محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترا في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، حسب وزارة الداخلية بكوريا الجنوبية .
ولم يتم إدراج ضحايا النفق الذي غمرته المياه في بيانات الوزارة حيث لم يتضح على الفور عدد الأشخاص والسيارات المحاصرين تحت الماء.

وذكر سيو جيونغ إيل، رئيس محطة الإطفاء الغربية في تشونغجو للصحفيين "نحن نركز على عملية البحث حيث من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الناس".

 

الأمطار تشكل خطرًا جسيمًا

من جانبه، قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الذي يقوم الآن برحلة خارجية، إن الرئيس أصدر أوامر لرئيس الوزراء هان دوك سو بتعبئة جميع الموارد المتاحة لتقليل الخسائر حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على شبه الجزيرة الكورية اليوم الأحد.

وحض رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو المسؤولين على استباق فيضانات الأنهار وانزلاقات التربة، طالبا من وزارة الدفاع دعم عمليات الإنقاذ.
وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة، متوقعة هطول مزيد من الأمطار حتى الأربعاء المقبل. وأكدت أن الأحوال الجوية تشكل خطرا "جسيما".

وتشهد كوريا الجنوبية هطولا للأمطار الغزيرة منذ نهاية الأسبوع الماضي. وأدت الأمطار لوقوع انهيارات أرضية و انقطاع الكهرباء مؤقتا في عدة مناطق بالبلاد.

واضطر أكثر من 7000 شخص للفرار من منازلهم، وتم نقلهم لأماكن آمنة بعيدا عن الفيضانات.

 

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