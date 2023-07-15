ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كوريا الجنوبية إلى 22 وفاة

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 22 حالة وفاة و9 مصابين، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى فقدان 14 شخصًا وإجلاء آلاف آخرين من منازلهم، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأكدت أن السلطات الكورية الجنوبية أن معظم الوفيات تم الإبلاغ عنها في مقاطعة شمال كيونج سانج الجنوبية الشرقية، حيث توفي 16 شخصًا هناك، أغلبهم بسبب الانهيارات الأرضية وانهيارات المباني الناتجة عن الفيضانات، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأشارت إلى أن فيضانًا غمر أحد الطرق بسرعة كبيرة في مدينة تشيونجو ، ما منع السائقين والركاب من الإجلاء، وما زال هناك 19 سيارة على الطريق الذي غمرته المياه، لكن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين بالداخل لا يزال غير معروف، ما يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا.

تفاصيل فيضانات كوريا الجنوبية

أوضحت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية، أنه تم إجلاء 4763 شخصًا على مستوى البلاد، حيث تجاوزت المياه السد في مقاطعة تشونجتشونج الشمالية صباح اليوم السبت.

وغطت أوامر الإجلاء الصادرة عن الحكومات المحلية أكثر من 7000 شخص في أوقات مختلفة، وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية ارتفاع الحصيلة مع توقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على شبه الجزيرة الكورية يوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - في نسختها الإنجليزية - أن عدد الضحايا بلغ 21 وفاة و9 مصابين حتى الساعة الرابعة عصر السبت (بتوقيت كوريا الجنوبية)، لافتة إلى أن معظم الوفيات تم الإبلاغ عنها في مقاطعة شمال كيونج سانج الجنوبية الشرقية، حيث توفي 16 شخصًا أغلبهم بسبب الانهيارات الأرضية وانهيارات المباني الناتجة عن الفيضانات .

ونوهت سلطات مكافحة الحرائق المحلية عن فيضانًا غمر أحد الطرق بسرعة كبيرة في مدينة تشيونجو حتى لم يتمكن السائقون والركاب من الإجلاء، لافتة إلى أن بحسب كاميرات المراقبة مازال هناك 19 سيارة على الطريق الذي غمرته المياه، لكن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين بالداخل لا يزال غير معروف، ما يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا .

ولفتت وكالة "يونهاب" إلى مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا بينما تبذل الحكومة قصاري جهدها لتقييم الأضرار في جميع أنحاء البلاد