إنقاذ عائلة محاصرة بمياه الفيضانات في كوريا الجنوبية (شاهد)

نجحت السلطات الكورية الجنوبية في إنقاذ عائلة محاصرة بمياه الفيضانات التي ضربت مدن كوريا الجنوبية خلال اليومين الماضيين.

وعرضت فضائية "العربية"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد لحظة إنقاذ العائلة المحاصرة من مياه الفيضانات.

وأظهر الفيديو تواجد أجهزة الحماية المدنية لإنقاذ العائلة من فيضانات كوريا الجنوبية.

ظهرت بيانات وزارة الداخلية والسلامة أن 22 شخصا لقوا حتفهم وبات 14 في عداد المفقودين وأُجلي الآلاف في كوريا الجنوبية اليوم السبت، في ثالث يوم من الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع انهيارات أرضية وفيضان أحد السدود.

وذكرت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية أنه حتى الساعة 09:00 صباحا بتوقيت غرينتش، تم إجلاء 4763 شخصا في أنحاء البلاد، وذلك بعدما غمرت المياه أحد السدود صباح اليوم السبت في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي إثر تجاوزها طاقته الاستيعابية.

وأمرت الحكومات المحلية بإجلاء أكثر من سبعة آلاف شخص في أوقات مختلفة، وفقا لسلطات المقاطعة، وفقا لرويترز.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة فوق شبه الجزيرة الكورية غدا الأحد.

وقالت شركة السكك الحديدية الكورية إنها أوقفت تشغيل جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات فائقة السرعة، بينما قد تتأخر القطارات السريعة الأخرى بسبب تباطؤ التشغيل حيث تمثل الانهيارات الأرضية والفيضانات وتساقط الصخور خطرا على السلامة.

تفاصيل فيضانات كوريا الجنوبية

أوضحت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية، أنه تم إجلاء 4763 شخصًا على مستوى البلاد، حيث تجاوزت المياه السد في مقاطعة تشونجتشونج الشمالية صباح اليوم السبت.

وغطت أوامر الإجلاء الصادرة عن الحكومات المحلية أكثر من 7000 شخص في أوقات مختلفة، وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية ارتفاع الحصيلة مع توقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على شبه الجزيرة الكورية يوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - في نسختها الإنجليزية - أن عدد الضحايا بلغ 21 وفاة و9 مصابين حتى الساعة الرابعة عصر السبت (بتوقيت كوريا الجنوبية)، لافتة إلى أن معظم الوفيات تم الإبلاغ عنها في مقاطعة شمال كيونج سانج الجنوبية الشرقية، حيث توفي 16 شخصًا أغلبهم بسبب الانهيارات الأرضية وانهيارات المباني الناتجة عن الفيضانات .

ونوهت سلطات مكافحة الحرائق المحلية عن فيضانًا غمر أحد الطرق بسرعة كبيرة في مدينة تشيونجو حتى لم يتمكن السائقون والركاب من الإجلاء، لافتة إلى أن بحسب كاميرات المراقبة مازال هناك 19 سيارة على الطريق الذي غمرته المياه، لكن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين بالداخل لا يزال غير معروف، ما يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا .

وأشارت وكالة "يونهاب" إلى مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا بينما تبذل الحكومة قصاري جهدها لتقييم الأضرار في جميع أنحاء البلاد.