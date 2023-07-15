ندوة دينية عن العام الهجري الجديد ببديرمواس

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب المنيا ، اليوم الجمعة ، قيام مركز شباب تل بنى عمران ، بتنفيذ ندوة دينية عن الإحتفال برأس السنة الهجرية، وشارك في الندوة لفيف من رواد مركز الشباب.

وتحدث مقدم الندوة عن معني الهجرة، الأسباب التي ادت إلى الهجرة، كيفية الإستعداد لها، الوسائل المستخدمة فيها، رد الأمانات إلى أصحابها، الدور الفدائي لسيدنا علي كرم الله وجهه ، و نومه في فراش الرسول" صلي الله عليه وسلم".

والصحبة الصالحة و دورها في بث الطمأنينة ، و الدعم المادي المعنوي اثناء الهجرة المباركة، المؤاخاة بين الأوس و الخزرج بالمدينة عقب الهجرة ، و الوصول الي المدينة المنورة، الإستقبال الحافل من اهل المدينة للرسول " صلي الله عليه وسلم" و صحبه الكريم، بناء مسجد قباء، نشر الدعوة و الدين الإسلامي في المدينة و كافة ربوع البلاد.