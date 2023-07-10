موعد ولادة هلال شهر محرم لعام 1445هـ

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فأن هلال شهر المحرم يظهر مباشرة، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م يوم الرؤية.

ولن يكون الهلال الجديد قد ولد بعد عند غروب شمس، يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأوضح المعهد، أنه يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس، في ذلك اليوم يوم الرؤية، في بعض البلدان العربية والإسلامية، بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس، ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

ويكون يوم الثلاثاء 18 يوليه 2023 م هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1444هـ، وتكون غرة شهر المحرم 1445 هـ فلكياً يوم الأربعاء 19 يوليه 2023 م.