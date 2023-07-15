الغربية: تحرير 115محضر خلال130حملة نفذتها هيئة سلامة الغذاء

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث نفذت الهيئة عدد 130 حملة على 890 منشآة أسفرت عن تحرير 115 محضر متنوع.

وأكدت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الحملات التفتيشية نتج عنها ضبط 75 كرتونة زبيب، 40 برميل مخلل و41 طبق كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تنفيذ إعدامات لعدد 106 سلعة غذائية منتهية الصلاحية، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.