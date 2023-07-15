أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

أسعار الذهب اليوم عيار 18، أسعار الذهب اليوم السبت في مصر عيار 21 بالمصنعية، توقعات سعر الذهب، بهذه الكلمات يبحث المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار الذهب، إذ يهتم المصريين بالمعدن الأصفر وثمنه، وذلك لما له من قيمة عالية، وذلك لكونه الملاذ الآمن للادخار، وأيضًا الزينة المحببة للسيدات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الذهب اليوم السبت في الصاغة المصرية.

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم

عيار 10:- 1043 جنيها.

عيار 14:- 1460 جنيها.

عيار 18:- 1877 جنيها.

عيار 21:- 2190 جنيها.

عيار 24:- 2503 جنيها.

سعر الجنيه الذهب:- 17520 جنيها.

سعر وقية الذهب:- 77839 جنيها.

ويعد الذهب من السلع المتغيرة في الأسعار يوميًا وفي كل دقيقة، وذلك لارتباطها ببورصة عالمية متغيرة.