الأحد ذروة موجة الطقس الحار.. ونصائح للمواطنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك استمرار للموجة الحارة التي تؤثر على البلاد.

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه يسود صباح غدًا الأحد حالة جوية معتدلة الحرارة رطبة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وكذلك السواحل الشمالية الشرقية، طقس شديد الحرارة رطب.

ومن المتوقع ان تكون حالة الطقس في مصر، خلال فترات الليل، معتدلة الحرارة رطبة على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح غدًا الأحد، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

ويشهد البحر المتوسط غدًا حالة جوية خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 لـ 1.75 متر، ويسود البحر الأحمر حالة جوية خفيفة إلى معتدلة، وترتفع أمواجه من 1 إلى 1.5 متر.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، على عدد من الطرق العامة والرئيسية والظهير الزراعي والقريبة من المسطحات المائية، ومن وإلى الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويُذكر أن الموجة الحارة ناتجة عن منخفض الهند الموسمي، وقدمت الارصاد الجوية عدد من النصائح خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، بانه ولابد من عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، وتنصح بالإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.