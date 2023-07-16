الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الحُكم في مُحاكمة 6 متهمين بإنهاء حياة شخص عمداً

محكمة
محكمة

تُصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حُكمها مُحاكمة 6 متهمين بإنهاء حياة شخص عمداً وإصابة شقيقه، إثر خلافات سابقة بينهم فى بولاق الدكرور.

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أحالت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق المتهمين "إسماعيل.ع.م" 29 سنة عامل جبس، "بيتر.ن.ح" 33 سنة، و"أحمد.ا.ع" 31 سنة، و"أحمد. م. ر"36 سنة، و"محمد. س. ا" 25 سنة، و"عبدالحميد.ط.م" 25 سنة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 22437 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4470 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة للمحاكمة الجنائية.

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وجاء بأمر الإحالة استعرض المتهمين القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من" خالد.ع.ا"، "أحمد.ع.ا"، وذلك بأن أشهر المتهمون أسلحتهم البيضاء "خنجر ، مطواة ، كذلك " تجاههم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم و الحاق الأذى المادي والمعنوي بهم و كان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة.

وقاموا بقتل المجني عليه" خالد عبد الله. ا. ع" عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بينوا النية و عقدوا العزم علي أزهاق الروح، علي اثر سبق الخلف الواقع بين شقيقه المجني عليه الثاني والمتهم الأول ، وما ان ظفروا به حتى انهال عليه الأخير بسلاح أبيض " خنجر" فأحدث اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك قتله.

كما شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد عبد الله. ا. ع" شقيقة عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ازهاق روحه، وما ان ظفروا به حتي حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض قاصداً من ذلك قتله، إلا أن خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم، وهو تمكن المجني عليه من الهرب منهم.

وقال أحد الشهود على الواقعة فى التحريات، إنه وعلى إثر خلافات سابقة بين المجني عليه الثاني والمتهم الأول، حتي حضر الأخير ومرافقوه من المتهمين جميعا، حيث علموا بمكان تواجد المجني عليه الثاني، وما أن تقابلوا وإياه فأشهروا أسلحتهم البيضاء "خنجر، مطواة، تجاهه راغبين التعدي عليه، إلا أنه لاذ بالفرار وترك شقيقه المجنى عليه الأول لنجدته من بطش المتهمين الواقع عليه فأشهر عليه المتهم الأول بسلاح أبيض "خنجر فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

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