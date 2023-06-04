جنايات سوهاج تعاقب تاجر مخدرات بالمشدد 8 سنوات

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهم "خ.ن.ج" عامل، يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، كما عاقبته بالسجن 3 سنوات، بتهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة القسم.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى بداية عام 2023، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي على نطاق واسع، وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء.

وعقب تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو المخدر، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة بحوزته بدون ترخيص.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره.