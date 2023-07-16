كريم ذكري: ميمي عبد الرازق يعمل مع المصري في صمت

أثنى كريم ذكري نجم فريق المصري السابق، على ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي.

قال كريم ذكري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الوضع صعب على الأندية الشعبية، في ظل قوة أندية الاستثمار والشركات في الوقت الحالي".

أضاف: "ميمي عبد الرازق يعمل في صمت مع المصري، وقام بطفرة في قطاع الناشئين قبل تواجده في الفريق الأول".

واختتم: "المصري يوجد به كوادر كثيرة، وهناك مدربين أكفاء، وحزين جدا من كلمة أن المصري البورسعيدي ليس به كوادر".

ذكري: الخسارة من سموحة "قرصة ودن" قبل نهائي الكأس

أكد كريم ذكري نجم نادي المصري البورسعيدي السابق، أن خسارة الفريق من سموحة السكندري مفيدة قبل مباراة نهائي كأس الرابطة ضد سيراميكا كليوباترا.

قال كريم ذكري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خسارة المصري من سموحة قرصة ودن للاعيبة قبل نهائي كأس الرابطة".

وأضاف: "أتمنى إن الأعداد تزيد في نهائي كأس الرابطة أمام سيراميكا، جماهير المصري بتسافر بأعداد كبيرة وكل الناس بتشيد بجمهور المصري".

واختتم: "كأس الرابطة بداية الانطلاقة للنادي المصري البورسعيدي، وأتمنى أن تكون أول بطولة".