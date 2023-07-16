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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة المحامين تقرر صرف معاش الدفعة الواحدة كاملاً لأسرة المحامية الراحلة أميرة

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

أصدر نقيب المحامين،  عبدالحليم علام، قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة كاملًا، لأسرة المرحومة أميرة جمال المحامية بحلوان، والتي توفيت أمس السبت، إثر حادث أليم أمام المحكمة الاقتصادية.

ووجه نقيب المحامين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق للزميلة المحامية دون مطالبة الورثة بأي أوراق أو مستندات.

يذكر أن  أميرة جمال المحامية بحلوان، توفيت أمس السبت، إثر حادث أليم أمام المحكمة الإقتصادية، بعد تأدية عملها، وتقدم الأستاذ النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بخالص التعازي لأسرة المرحومة، داعين الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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