محامي الأهلي يكشف تفاصيل الدعوى القضائية ضد ميدو.. جريمة تستحق العقاب (فيديو)

كشف محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى، تفاصيل الدعوى القضائية التي تم رفعها ضد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق بعد هجومه على أسامة حسنى لاعب الأهلي، و جمال جبر رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي الأهلي.

ما فعله ميدو جريمة قذف تستحق العقاب

وقال محمد عثمان، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سي مصر”مساء اليوم أن أحمد حسام ميدو هاجم أسامة حسنى، والكابتن جمال جبر واتهمهما بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، معقبا: " ما فعله ميدو جريمة قذف تستحق العقاب، لأنه جماعة الأخوان مدرجة على أنها جماعة إرهابية".

وعلق المستشار القانونى للنادى الأهلى على اتهامات ميدو لأسامة حسني وجمال جبر، قائلا :" استغربت ما كتبه ميدو، لأنه ليس أسلوبه ولكن هناك شخص آخر كتب ذلك الكلام".

ما كتبه ميدو كلام هراء لا يستحق الرد

وتابع المستشار القانونى للنادى الأهلى: "ما كتبه ميدو كلام هراء لا يستحق الرد وتم التقدم ببلاغ ضد ميدو ولكن أى رد فعل من ميدو لترضية أسامة حسنى، والكابتن جمال جبر سيتم تسوية الامر".

وتقدم كلٌ من أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق والإعلامي بقناة ناديه وجمال جبر مدير الإعلام بالنادي، ببلاغين إلى النائب العام ضد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بناديه.

وجاء في البلاغين اللذين تقدم بهما المحامي محمد عثمان، أن ميدو خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل ولأسباب شخصية، وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة؛ لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهلي والزمالك، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف.

وطالب كلٌ من أسامة حسني وجمال جبر، بتطبيق القانون بحق "ميدو" لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب، والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع الكروي.