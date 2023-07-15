محمد هنيدي يخرج عن صمته ويعلق على تصريح جمال عبدالحميد|شريهان تتدخل لإنقاذه

أثارت أزمة الفنان محمد هنيدي والمخرج جمال عبدالحميد، حديث مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الصحف، بعد أن علق الفنان الكوميدي الشهير على تصريحات المخرج خلال ندوة له بمعرض الكتاب الماضي، واتهامه بتعاطيه المخدرات.

محمد هنيدي يخرج عن صمته ويدافع عن نفسه:

علق النجم محمد هنيدي على تصريحات المخرج جمال عبدالحميد خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، قائلًا: “يا شيخة صلى على النبي، دي حاجة عجيبة أوي، أنا في حالة من الاستغراب الشديد والصمت، إيه ده”.

https://www.youtube.com/watch?v=gakUulj0Gvw

وأضاف هنيدي فى حديثه: “شيء مش مفهوم، أحنا ناس مش صغيرين عشان نقعد نرد على بعض، ونتكلم على حاجات فاضية بقالها 40 سنة، كان موقف مش ظريف التسامح حاجة مريحة جدًا لكن لها حدود، وكله كلام فاضي في الآخر”.

وعن إنقاذ شريهان حياته فقد قال: “شريهان أنقذت حياتي من السجن والموت، نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة خلال عملنا سويًا في إحدى حلقات فوازير حاجات ومحتاجات”.

شيريهان

جمال عبدالحميد: “محمد هنيدي كان يتعاطي المخدرات”

منذ أشهر قليلة، تحدث المخرج جمال عبدالحميد خلال ضيافته في إحدى ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن "هنيدي"، إذ اتهمه بتناول جرعة مخدرات زائدة كادت تودي بحياته، وبادرت الفنانة شريهان وقتها إلى إنقاذه من السجن رغم عدم تقبلها فكرة عمله معها.

https://www.youtube.com/watch?v=wGMavO4SgRQ

وتابع جمال عبدالحميد قائلًا هنيدي أصيب بحالة إغماء أثناء التصوير مع شريهان، وفوجئ بالفنان علاء مرسي يقف خلفه ويقول "محمد هنيدي مات".

وأضاف جمال عبدالحميد: “وقفت التصوير وروحت لقيته في حالة إغماء، وطلبت الإسعاف وشريهان لبست روب وذهبت معنا للمستشفى، الدكتور كان عايز يجيب ضابط ويعمل محضر لمحمد هنيدي، لإن الإغماء بسبب مواد تناولها، لكن شريهان رفضت وقالت نعالجه وأنا هاخده معايا ونمشي”.

المخرج جمال عبد الحميد

أول رد من المخرج جمال عبدالحميد بعد تصريحات محمد هنيدي:

رد المخرج جمال عبدالحميد على ما قاله الفنان محمد هنيدي خلال حلقته مع الإعلامية أسما إبراهيم قائلًا: “كل ما قلته حدث بالفعل ومسئول عنه بشكل كبير، أنا لا أخشى قول الحق وتحدثت عن الكثير من النجوم بكل صراحة، هنيدي صديق عزيز وفنان كبير وأنا أكن له كل الحب والاحترام”.