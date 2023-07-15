محمد هنيدي يكشف عن إنتاجه فيلم لمطرب شهير (فيديو)

قال الفنان محمد هنيدي، إنه مستعد للفنان علي ربيع ومصطفى خاطر وحمدي المرغني، موضحًا أن فكرة الإنتاج لهم في عمل مجمع فكرة جيدة جدًا.

وأعلن"هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء اليوم خوضه تجربة الإنتاج السينمائي قريبا، قائلا: سأنتج عمل سينمائي جديد، ويوجد سيناريو جيد وقررت انتج لفنان آخر، موضحًا أن هذا السيناريو يتوافق مع الفنان حمادة هلال أكثر منه.

وأشار إلى أنه يحب الفنان حمادة هلال وسيكون هناك تعاون في فيلم مهم جدًا، وهناك جلسات حاليًا بين المخرج والفنانيين، متابعًا: "سأشارك في إنتاج فيلم مهم لحماده هلال ولن أشارك به".

وأوضحمحمد هنيدي، حقيقة انقطاع علاقة الصداقة بينه وبين الفنان أحمد آدم، بسبب سرقة إفيهات وبوستر، مؤكدا أنه شيء صغير، وهذه القضية كانت منذ 25 سنة.

علاقة بالفنان أحمد آدم منذ سنوات طويلة

وأكد أنه تربطه علاقة بالفنان أحمد آدم منذ سنوات طويلة، وهذا لم يؤثر على علاقته به، منوهًا بأنهما ما زالا أصدقاء حتى الآن.

وعن الفنان علاء مرسي، فأشار هنيدي إلى أنه “أكثر شخص متهور وعصبي جدًا، ومندفع جدًا".

وأضاف أن آخر فيلم حضره في السينما، كان في العرض الخاص لفيلم "الإنس والنمس"، مشددًا على أنه لم يكن له القدرة على مشاهدة الفيلم في دور العرض، فهو لم يحضر لمشاهدة أي فيلم في دور العرض منذ عام، ساخرًا: "أبويا بيمنعني مابيودنيش".

وكان محمد هنيدي رد على ما تردد في الفترة الأخيرة عن وجود خلاف ب مع الزعيم عادل إمام، قائلًا: "اتعرض عليا دور في فيلم للزعيم بعد فيلم بخيت وعديلة لكن معجبنيش ومحستش إني ممكن أضيف لنفسي عمل فني يُحسب ليا، ومحصلش حاجه تزعل أو تعمل خلاف، أنا شايف الموضوع عرض وطلب"

بشأن أسباب رفضه للدور أضاف محمد هنيدي: "رفضي للدور لأنه كان صغير ومش هيعمل حاجة، الناس كلها استغربت وسألتني هتقول ايه لـ أستاذ عادل إمام بعد ما لقيت الدور مش هيناسبك، وقتها روحت للفنان وقولت له هل لو اتعرض على حضرتك دور مش عاوز تعمله..هتعمله؟ قال لأ، قلت له وأنا مش حابب الدور، وخلاص انتهى الموضوع على كده".

وتُعد تلك الواقعة محل شك للجمهور حول توتر العلاقة بين الفنان محمد هنيدي والزعيم عادل إمام، إلا أن هنيدي خرج عنى صمته ليرد على هذه التصريحات، حيث قال علاقتي بالزعيم جيدة جدا وزي الفل، وكنت عايز أروح له في عيد ميلاده بس محصلش نصيب، بس إن شاء الله قريباً.

وفي سياق آخر: عاد النجم محمد هنيدي لتقديم عمل فني بدور رجل صعيدي من جديد، وذلك وبعدما قام بتلك الأدوار عن طريق فيلم “ الهروب ” و “صعيدي في الجامعة الأمريكية” و أيضاً فيلم “عسكر في المعسكر” ، ليعود لتلك الأدوار من جديد عبر بوابة “ البريمو” والذي يجسد فيه شخصية “مرعي البريمو” وهو تاجر بطيخ متزوج منم الفنانة غادة عادل، حيث يخوضان مغامرات ومواقف كوميدية.