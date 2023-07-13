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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

محمد هنيدي يكشف سر ابتعاد زوجته وأبنائه بعيدًا عن الأضواء.. فيديو

محمد هنيدي وزوجته
محمد هنيدي وزوجته

رد النجم محمد هنيدي، على انتشار تصريحات فكرة تحريم الفن والعمل بالمجال الفني والعودة له مرة أخرى من قبل الفنانات، قائلًا: "لست فقيه ولا أعلق على تصرفات أحد من الزملاء الفنانين، أنا مالي مش فقيه ولن أعلق"، مؤكدًا أنه لا يجب أن يعلق على تصرفات أحد.

وأكد محمد هنيدي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من أهم الصناع للسينما في الوقت الحالي وهو فضل الله عليه، موضحًا أنه يحتفظ بالرأي لنفسه، كما أنه يشرفه التمثيل مع أي شخص مهما كان موقفه.

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تكرار النجاح زاد المسئولية

وأشار إلى أن لحظة الخوف تسبق أي عمل يقدمه أو الظهور على خشبة المسرح، منوهًا بأنه يجتهد من أجل إسعاد الجمهور، حيث إن الجمهور مرعب مهما كان محب لك، مؤكدًا أن مفهوم النجاح تغير بالمسئولية والنجاحات المستمرة، مع تكرار النجاح زادت المسئولية من أجل النجاح والتجديد.

وعقب على الجدل الدائر بين جمهوره حول عدم إظهاره لزوجته وبناته في المناسبات الفنية المختلفة، قائلًا إنه يفصل بين الحياة العامة والخاصة ولا يود لعائلته الظهور، مردفًا: “هذا كان قراري قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وعقب ظهورها استمريت في موقفي”.

وعقب على ظهوره هو وزوجته وأولاده  في مهرجان الجونة، قائلًا: إنه شعر بسعادة بالغة، وكانت لحظات جميلة له كأب قبل أن يكون فنانًا.

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