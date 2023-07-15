الصحة تسحب عينات من مصابين نجع سندل بقنا وترسلها للمعامل بالقاهرة

صرح الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، اليوم السبت فى تصريح "خاص للوفد" ، عن مشكلة إصابة عددًا من المواطنين الايام الماضية بحالة إعياء بنجع سندل بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وأوضح تواضروس فى تصريحه أن مديرية الصحة بالمحافظة، قامت بسحب عينات من المصابين والمياه والناموس وجرى إرسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية بالقاهرة لتحديد ما اذا كان هناك مرض معدى ام لا، ومعرفة أسباب تلك الأعراض التى ظهرت على عدداً من المواطنين .

وذكر وكيل صحة قنا، أن حالات الإصابة بالقرية ظهر عليها اعراض الانفلونزا، مضيفاً ان المديرية بدورها ارسلت اليوم فريق من الطب الوقائي للقرية لتقصى حول أسباب تلك الاصابات، كما جرى تعقيم وتطهير ورش المنطقة بمواد التعقيم، وذلك للقضاء على الحشرات والبعوض التى قد تكون المسببه للعدوى.

كان أهالي نجع سند بقرية العليقات التابعة لمدينة قوص بمحافظة قنا، قد اشتكوا الايام الماضية، من ظهور مرض غريب، وانتشاره بين المواطنين بسرعة، حيث أدى لاصابة عدد من المواطنين بارتفاع فى درجات الحرارة بشكل كبير، وتكسير عظام وقيء ودوخة وصداع، وذكر الأهالى ان تلك الأعراض تستمر لمدة 7 أيام لدى الشخص المصاب .

وأضاف المواطنين ان القرية تعانى من انتشار البعوض والحشرات بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود تلوث فى مياه الشرب على حد وصفهم .

وطالب الأهالى بايفاد لجنة طبية عاجلة تكون مجهزة بكافة الإمكانيات والأدوية الطبية اللازمة لعلاج المواطنين ومعرفة سبب المرض ومكافحته.