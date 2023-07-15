مانشستر يونايتد يستنجد بحارس البايرن لتعويض دي خيا

يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعويض رحيل حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، بحسم صفقة جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية 2023.

ورحل دي خيا عن اليونايتد، بعد فشله في التوصل لاتفاق لتجديد عقده، ليترك النادي بعد 12 عاما من التواجد في صفوف "الشياطين الحمر".

قام النادي الإنجليزي بفتح خط المفاوضات بأكثر من حارس، وجاء على رأس القائمة المغربي ياسين بونو، نجم إشبيلية الإسباني ، والكاميروني أندريه أونانا من إنتر ميلان.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن مانشستر يونايتد اقترب بشدة من التعاقد مع أندريه أونانا، حيث قدم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين حوافز إضافية.

أونانا

وتتوقف الصفقة في الوقت الحالي، على إيجاد بديل لأونانا، حيث سيكون الفريق الإيطالي بدون حارس مرمى بعد رحيل سمير هندانوفيتش، بالإضافة إلى رغبة النادي في الحصول على 5 ملايين إضافية أكثر من المبلغ السابق.

وأفادت تقارير صحفية، عن توصل النادي الإيطالي لاتفاق مع يان سومر، حارس مرمى بايرن ميونخ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتم التواصل بين الطرفان على كل تفاصيل الصفقة، ويتبقى فقط الخضوع لفحوصات طبية قبل الإعلان الرسمي.

يان سومر

وهكذا، سيوافق إنتر مباشرة على رحيل أونانا إلى مانشستر يونايتد، بعد إيجاد بديل متميز، السويسري يان سومر.