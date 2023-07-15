باستخدام الترانزستورات.. جامعة الملك عبدالعزيز تطلق دراسة بحثية لاستشعار الأشعة السينية

بالمملكة العربية السعودية أطلقت دراسة بحثية جديدة بواسطة مركز التدريب والحماية من الإشعاع، وذلك لاستكشاف استشعار الأشعة السينية عالي الكفاءة وأوضحت الدراسة البحثية بأنه يتم استخدام الترانزستورات المصنوعة من مواد مبتكرة مثل الجرافين والبيروفسكايت لاستشعار الأشعة السينية.

جامعة الملك عبدالعزيز: إجراء الدراسة باستخدام أحدث التقنيات

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز التدريب والحماية من الإشعاع بأن الجرافين والبيروفسكايت يتميزان بقابليتهما لإعادة التدوير الأمر الذي يجعلهما خيارًا مثاليًا للاستخدام المستدام في مجال الكشف عن الأشعة السينية، وأضافة جامعة الملك عبدالعزيز بأن من المقرر إجراء هذه الدراسة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة بهدف تحقيق نتائج فعالة ومثمرة.

جهاز الكشف عن الإشعاع الجديد



وفي ذات السياق نشر الدكتور عبد السلام بن محمد الحوساوي والمهندس إسلام بن طه برزنجي دراسة تتعلق بجهاز الكشف عن الإشعاع الجديد ويتكون هذا الجهاز من مادة غزيرة الموقع والجرافين، بالإضافة غزارة قدرة الموقع العالية على اكتشاف الإشعاع والحساسية العالية للجرافين، مما يسمح بتوليد عدد كبير من الشحنات، ونتيجة لذلك يمكن للجهاز التمييز بشكل أفضل بين الأنسجة السرطانية والصحية.

الحساسية العالية للأشعة السينية في التصوير الطبي



ويتميز هذا الجهاز بأن المعلومات الواردة في هذه الدراسة أن الحساسية العالية للأشعة السينية في التصوير الطبي تظهر عمليًا من خلال حقيقة أن الجهاز يولد إشارة أكبر بنسبة 300 ٪ من أجهزة التصوير الطبي التقليدية المصنوعة من السيلينيوم ، فضلا عن انخفاض تكلفة التصنيع والصيانة وإمكانية إعادة التدوير.

كيفية تفاعل أشعة الضوء مع الأنسجة المسببة للسرطان

جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية كشفت من خلال هذه الدراسة بأنه يجب التأكيد على أن أشعة الضوء تتفاعل بشكل وثيق مع السرطان والأنسجة السليمة وذلك بسبب تقارب خصائص الإشعاع، ويعتبر هذا التقارب تحديا في القدرة على الكشف والتشخيص الدقيق، وفي كثير من الحالات يجب أن تكون أجهزة التصوير الطبي قادرة على التمييز بين السرطان والأنسجة السليمة ، وذلك بفضل عدة عوامل ، مثل عدد الشحنات المتولدة عندما تتفاعل أشعة الضوء مع الكواشف المستخدمة في التصوير.

باستخدام الترانزستورات.. جامعة الملك عبدالعزيز تطلق دراسة بحثية لاستشعار الأشعة السينية