شروط القبول لبرامج الانتظام في جامعة الملك عبدالعزيز للعام الدراسي 1445

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز السعودية، تفاصيل التقديم لبرامج الانتظام للعام الجامعي الجديد 1445هـ، بالتزامن مع بدء الجامعات السعودية في فتح باب القبول والتسجيل بمختلف كلياتها وفق شروط وضوابط محددة.

12 شرطًا للقبول بجامعة الملك عبدالعزيز

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز عبر موقعها الإلكتروني ضوابط التقديم لبرامج الانتظام للعام الدراسي المقبل منها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم لابن سعودي. أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها. أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة. بالنسبة للطلاب أن يكون حاصلاً على درجة اختبار القدرات للقبول المباشر في الكليات الإدارية/الإنسانية، وبالنسبة للكليات العلمية والصحية أن يكون حاصلا على درجة اختبار القدرات والتحصيلي معاً. بالنسبة للطالبات أن تكون حاصلة على درجة اختبار القدرات والتحصيلي لكافة برامج البكالوريوس. مدة صلاحية شهادة القدرات والتحصيلي حسب ما يحدده المركز الوطني للقياس. ألا يكون قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلا أكاديميا، وإذا اتضح بعد قبول المتقدم أنه سبق فصله فيعد قبوله ملغي. لا تقبل الجامعة أي طالب سحب ملفه من الجامعة أو أي جهة تعليمية أخرى بعد تاريخ 1444/12/20هـ. لا تقبل الجامعة أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من خمسة سنوات، أي أن الجامعة تقبل الشهادات 1440/1439هـ وما بعدها. الطالب الكفيف يتم اعفاؤه من اختبارات القياس والتحصيلي (حسب قرار المركز الوطني للقياس ويعفى كل من يحضر خطاب إعفاء من القياس). أن تكون البيانات المدخلة إلكترونياً صحيحة ومطابقة للأصول ولما ورد للجامعة من الجهات المعنية بذلك. الجامعة لا تمنح الطالب أكثر من فرصتين للقبول، بمعنى أنه لا يحق للطالب المقبول الحصول على أكثر من رقمين جامعيين في حياته الدراسية بالجامعة.

آخر موعد للتقديم بجامعة الملك عبدالعزيز لبرامج الانتظام

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز السعودية أن آخر يوم للتقديم ببرامج الانتظام للطلاب والطالبات يكون يوم الأربعاء الموافق 1 محرم 1445هـ/ 19 يوليو 2023م.