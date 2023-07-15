الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للقبة الحرارية (شاهد)

يتأثر عدد من دول عربية خلال الأيام الجارية بظاهرة القبة الحرارية والتي تتسبب في ارتفاع كبير بـ درجات الحرارة، ووفقًا لموقع «climatecheck»، فإن القبة الحرارية ليست مصطلحًا علميًا قياسيًا، لكنها تصف بفالعية أنظمة الضغط الجوي المرتفعة القمعية التي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح والاحتفاظ به لفترات طويلة من الزمن.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،عن تفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام القادمة، مع تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، خاصة بعد انتشار توقعات تشير بتعرض مصر للقبة الحرارية.

وقالت “منار غانم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع على قناة ten"”، الدول العربية تتعرض لظاهرة جوية تعرف بـ القبة الحرارية، وهى امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، على ارتفاع 5 كيلو عن سطح الارض، ويعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، وارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: أنه اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع تتراوح درجة الحرارة ما بين 37 إلى 38 درجة، بينما درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 40 درجة، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، مشيرة إلى ان هناك ارتفاع في درجات الحرارة بفارق 3 درجات.

وأكدت أن درجات الحرارة لن تصل إلى 50 درجة على أي محافظة من محافظات الجمهورية كما يقال، قائلة :"أعلى درجة حرارة سيسجلها جنوب الصعيد، ستصل إلى 45 درجة مئوية"، مفيدة بأن الأجواء ستكون معتدلة خلال فترة الليل.

يشار إلة أن تحبس القبة الحرارية الهواء عالي الضغط في مكان واحد، مثل «غطاء القدر» وتؤدي هذه المساحات الكبيرة من الهواء الساخن إلى مزيج من درجات الحرارة الشديدة، وحرائق الغابات المدمرة، وظروف الجفاف.

وتتمثل خطورة القبة الحرارية، في ارتباطها بنمط الطقس الراكد الذي يؤدي إلى ظواهر مثل ارتفاع نسب الرطوبة والحرارة لدرجة كبيرة؛ مما يقلل من قدرة الإنسان على التعامل معها.

وأشارت آخر الخرائط الجوية للمراكز العالمية بأنه يُتوقع تعمق المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا تدريجيًا خلال الأيام المقبلة على شبه الجزيرة العربية؛ ما سيعزز من سطوة القبّة الحرارية على المنطقة لتدخل دول عربية أخرى تحت نطاق تأثيرها.