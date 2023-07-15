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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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متحدث الرئاسة: إثيوبيا لديها رغبة جادة بالتقدم في ملف مفاوضات السد

المستشار أحمد فهمي،
المستشار أحمد فهمي، متحدث الرئاسة الجمهورية

قال المستشار أحمد فهمي، متحدث  الرئاسة الجمهورية، إن موقف مصر من ملف سد النهضة ثابت وواضح، وهو  دعم حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وحق مصر في الحياة ثابت لا يمكن التفريط فيه والتنازل عنه.

 

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سد النهضة 

وأضاف متحدث الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر تقوم بتقديم ما تستطيع من دعم لكل الدول الإفريقية الشقيقية، وتبني سدا في تنزانيا، مردفا: "ندعم ذلك ونساعد بكل صدق وإخلاص ورغبة في تحقيق التنمية لأنها تنعكس على الجميع، ونهر النيل مصدر للتعاون والتنمية، ويجب أن يظل كذلك".

 

ولفت إلى أن الجانب الإثيوبي عبر عن رغبة مشتركة في التقدم في الملف من خلال التفاوض، في إطار زمني محدد، مردفا: "تعهدت إثيوبيا منذ قليل بضمان الاحتياجات المائية خلال فترة الملء، من الأفضل للجميع أن توجه مواردها إلى التنمية، والمشاركة في تحقيق التنمية، هناك الكثير ما يمكن نقدمه كأفارقة لبعضنا البعض، ونتطلع أن ينعكس ذلك على مسار المفاوضات".

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