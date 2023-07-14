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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هل تشمل قمة دول الجوار السوداني أزمة سد النهضة .. محلل سياسي يكشف

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي

توقع الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تتناول قمة  دول جوار السودان والتي تنطلق بالقاهرة اليوم، ملف سد النهضة بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد.

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وأوضح بدر الدين، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن أزمة سد النهضة يمكن طرحها من خلال لقاء مصري اثيوبي بين آبي أحمد والسيسي خلال لقاء ثنائي بين الطرفين على هامش قمة دول جوار السودان.

واستضافت القاهرة، أمس الخميس، قمة دول جوار السودان، في محاولة للتوسط بين الطرفين المتحاربين وهي أحدث المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

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