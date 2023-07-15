المركز الإسلامي الهندي يحتفي بوفد رابطة العالم الاسلامي

استقبل رئيس الوزراء الهندي، السيد ناريندرا مودي، في مقرِّ رئاسة الوزراء في العاصمة نيودلهي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.



وجرى خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات، من بينها التنوّع الهندي في إطار دستور البلاد الوطني بمبادئه الحضارية.



عقِب ذلك نظم المركز الثقافي الإسلامي الهندي احتفاءً بزيارة وفد رابطة العالم الإسلامي لجمهورية الهند، محاضرة أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى، حضرها كبار القيادات الدينية الإسلامية في الهند من مفتين وعلماء وقيادات دينية من مختلف التنوع الديني والفكري الهندي.



وقد تناول في محاضرته معالم مهمّةً في القيم الإسلامية مستعرضاً نماذج متعددة لرُقيها الحضاري، مدللاً على أنها دعت لبناء جسور التفاهم والسلام بين الحضارات، تعزيزاً للصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب، مؤكِّداً أن المسلم يقوده إيمانه إلى استيعاب حكمة الخالق سبحانه وتعالى في التنوع الإنساني، ومن ثم فهو يدرك أن هذا التنوع لا يعني الخوف من الآخر والبعد عنه أو كراهيته فضلاً عن الأساءة إليه، كما هي نظريات ومفاهيم الجهل والتشاؤم والتطرف.



وأكد د.العيسى أن المكوّن الإسلامي في الهند يعتزّ بوطنيته ومؤسسات دولته، وبانتمائه للأمة الهندية، مشدِّداً على ضرورة أن يكون الوعي الديني أداةَ تعزيزٍ للتفاهم والتعايش والتعاون بتقدير ومحبة متبادلة.



من جانبه رحب مستشار الأمن القومي بالأمين العام للرابطة، مؤكداً "أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الخلافات هي الحوار تحت مظلة التعايش والمصالح المشتركة، وبلادُنا على استعداد للتجاوب مع الاقتراحات التي قدمها د.العيسى".

الشيخ العيسى يرأس وفد رابطة العالم الإسلامي إلى الهند

وصل اليوم إلى العاصمة الهندية نيودلهي، وفدُ رابطة العالم الإسلامي برئاسة معالي الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وذلك تلبيةً لدعوةٍ رسميةٍ من الحكومة الهندية وترحيبٍ كبيرٍ من القيادات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية بكافة أطيافها؛ وذلك بوصف الرابطة منظمةً دوليةً تحظى بالتوافقية والتقدير العالمي الكبير.

وأعلنت رابطة العالم الإسلامي أنَّ فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى سوف يخطبُ ويؤمُّ المصلين- بمشيئة الله تعالى- في أحد أكبر الجوامع في شبه القارة الهندية وأقدمها.

وسيلتقي- خلالَ الزيارة الرئيس الهندي، ودولة رئيس الوزراء، وكبار القيادات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية، ويحضُر عددًا من الفعاليات مع الجالية الإسلامية والمكونات الهندية المختلفة، وذلك في سياق حواراتٍ أخويةٍ وصديقةٍ؛ لتعزيز التفاهم والتعاون ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي معاليه بعددٍ من الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين رفيعي المستوى، وستُنَظَّم عدةُ حلقاتِ نقاشٍ تشمل عموم التنوع الهندي.