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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هداف بالفطرة.. من هو جوستافو سوزا صفقة الأهلي المحتملة

جوستافو سوزا
جوستافو سوزا

يعد النجم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، أحد أبرز العناصر التي يهتم النادي الأهلي بالتعاقد معها في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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أعلن النادي الأهلي رحيل برونو سافيو عن صفوف الفريق، ويقترب اللاعب شادي حسين من الرحيل والانتقال لصفوف نادي زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز .

انتقل جوستافو سوزا إلى جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي في موسم 2020، وارتبط اسم اللاعب مؤخرًا بالانتقال إلى النادي الأهلي، ويطالب المدرب السويسري مارسيل كولر بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية لدعم الجانب الهجومي.

أرقام جوستافو سوزا صفقة الأهلي المحتمله 

شارك جوستافو سوزا مع نادي جيونبك في 124 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 51 هدف وصنع 16 تمريرة حاسمة، كان اللاعب منافسًا على هداف دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، وكان في المركز الثاني برصيد 8 أهداف بفارق هدف وحيد عن مايكل أولونجا مهاجم نادي الدحيل القطري.

ولد جوستافو سوزا مهاجم الاهلي المحتمل يوم 29 مارس 1994، في ساو باولو بالبرازيل، ويلعب في مركز المهاجم في نادي جيونبوك الكوري، ويجيد اللعب في مركز الجناح.

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لعب جوستافو سوزا خلال مسيرته مع أندية كريسيوما وريسيندل وناشيونال ماديرا وكورينثيانز وباهيا وجوياس وفرتاليزا وإنترناسيونال، والآن مع جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي.

 

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