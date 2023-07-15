جدول مباريات الجولة الأولى من الدورى السعودى..رونالدو ضد جيرارد

أعلنت رابطة الدورى السعودى للمحترفين عن جدول مباريات أول خمسة جولات من بطولة دوري روشن للمحترفين، للموسم الجديد 2023 – 2024، وذلك اليوم السبت.

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أعلنت الرابطة عن 5 جولات فقط من عمر مسابقة الدورى السعودى، على أن يتم إعلان باقي أسابيع الدور الأول بعد صدور قرعة دور المجموعات في آسيا.

مباريات الجولة الأولى من الدورى السعودى

من المقرر أن يلعب الأهلي العائد لـ الدورى السعودى للمحترفين من جديد مع نظيره الحزم، حيث كلاسيكو دوري يلو عن الموسم الماضي، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل، يوم الجمعه الموافق 11 من شهر أغسطس المقبل.

ويلعب نادي الطائي أمام نظيره ضمك يوم السبت الموافق 12 من نفس الشهر، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

على أن تكون ثالث المباريات بين فريقي الفيحاء ونادي الخليج، والمقرر لها يوم السبت 12 أغسطس الجاري، على ملعب المدينة المجمعه الرياضية.

ويشهد يوم الأحد 13 أغسطس مواجهتين في نفس التوقيت بين أندية الفتح ضد التعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ونادي الوحدة ضد الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويشهد يوم الاثنين 14 أغسطس 4 مواجهات بين اندية الهلال ضد أبها، ولقاء نادي الاتحاد أمام الرائد، على أن يلعب النصر ضد الاتفاق والشباب أمام الأخدود.

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