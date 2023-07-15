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السبت 15 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اجتماع البنك المركزي المقبل.. اقتصادي: الاتجاه لرفع سعر الفائدة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

بعد أسبوعين من الآن تعقد لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي اجتماعها الخامس في 2023، لتحديد أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعها الأخير الذي عقد في يونيو الماضي، وصدور القرار بتثبيت أسعار الفائدة لعائدي الإيداع والأقراض.

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اجتماع البنك المركزي القادم

ومن المرتقب أن يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يوم 3 أغسطس المقبل، أي بعد نحو 18 يوم تقريبا من الآن، وسيعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة وفقا لمستجدات ومتغيرات المؤشرات الاقتصادية.

رفع اسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي

وتوقع د. علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن فكرة رفع اسعار الفائدة احتمال وارد في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، موضحًا أن هذا الاحتمال رفع سعر الفائدة يأتي لسببين، اولهما دخولنا في العام المالي الجديد والسبب الأخر مرتبط باستمرار ارتفاعات معدلات التضخم.

 

وأوضح “الإدريسي”، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن من المتوقع أن تكون زيادة سعر الفائدة من 0.5% لـ1%.

 

وفي نفس السياق، كشف عن أسباب تراجع الدولار في السوق الموازي، مؤكدًا أنه رغم أن هناك ضخ للأموال في السوق الموازي إلا أنه ليس بها استقرار وتتراجع الأسعار وتزيد بشكل سريع جدًا.

 

واوضح "الإدريسي"، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن هناك أسباب لتراجع الدولار في السوق السوداء، وشرح هذه الأسباب من خلال عدد من الأنقاط:

 

ــ تصريحات القيادة السياسية بعدم وجود نية لتعويم الجنيه مرة أخرى

ــ استقرار سعر الصرف في البنوك

ــ نجاح الاتفاقات في برنامج الطروحات والتي بدأت فيه الحكومة المصرية وتم الوصول لاتفاقات بـ1.9 مليار دولار،

ــ محاولة الحكومة في معالجة بعض المشاكل المتمثلة في توفير مستلزمات الإنتاج لعدد من المصانع

ــ الإفراج عن السلع والمواد الخام من الجمارك والتي كانت محرك كبير للصناعة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

ــ تطور في حركة تحويلات المصريين بالخارج تطورا ملحوظاً

ــ  خفض الطلب على السلع غير الاستراتيجية.

ــ إيرادات حركة السياحة في مصر.

ــ إيرادات قناة السويس والتي توفر عملة صعبة للدولة المصرية بشكل كبير.

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