إيناسيو يكشف للوفد احتياجات الزمالك للعودة لمنصات التتويج
كشف البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك الأسبق ، عن مايحتاجة القلعة البيضاء الفترة القادمة للعودة لمناصات التتويج .
أكد أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك في تصريحات خاصة لجريدة الوفد ، ان الأهلي استطاع تحقيق الاستقرار خلال الفترة الماضية وتمكن بالتتويج البطولات ".
أشار:" الزمالك نادى كبير ويريد التنافس على قدم المساواة مع منافسه لكي يحقق البطولة".
وأتم تصريحاته :" الزمالك يحتاج مزيد من الاستقرار المالي والإداري لكي يفوز بالبطولات ".
وحقق الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الزمالك 4 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ31 في الدوري المصري الممتاز .
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فاركو مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدوري المصري الممتاز .
قائمة الزمالك لمباراة فاركو
حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .
خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود .
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي .
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.