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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إيناسيو يكشف للوفد احتياجات الزمالك للعودة لمنصات التتويج

إيناسيو
إيناسيو

كشف البرتغالي  أوجوستو إيناسيو  المدير الفني لفريق الزمالك الأسبق ، عن مايحتاجة  القلعة البيضاء  الفترة القادمة للعودة لمناصات التتويج .

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قائمة الزمالك لمباراة فاركو.. استبعاد ثنائي مباراة القمة

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عضو مجلس إدارة الزمالك ينفي إستقالته

أكد أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك في تصريحات خاصة لجريدة الوفد ، ان الأهلي استطاع  تحقيق الاستقرار خلال الفترة الماضية وتمكن بالتتويج البطولات ".

أشار:"   الزمالك نادى كبير ويريد التنافس على قدم المساواة مع منافسه لكي يحقق البطولة".

وأتم تصريحاته :" الزمالك يحتاج مزيد من الاستقرار  المالي والإداري لكي يفوز بالبطولات ".

وحقق الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الزمالك 4 أهداف مقابل  هدف واحد في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ31 في الدوري المصري الممتاز .

ويستعد الزمالك  لمواجهة نظيره فاركو مساء غد الأحد  على ستاد القاهرة الدولي  ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدوري المصري الممتاز .

قائمة الزمالك لمباراة فاركو 

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري  - حاتم سكر - أحمد محمود .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

 

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