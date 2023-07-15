نفى المستشار محمود طه عضو مجلس إدارة الزمالك الحالي، اليوم السبت، إستقالته من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

عضو مجلس إدارة الزمالك ينفي إستقالته

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك: “جمهور الزمالك الحبيب نعلم جميعاً حجم الألم لديكم من فقدان بطولة الدوري والهزيمة الأخيرة غير المتوقعة بعد أن وضعنا قدماً على الطريق الصحيح نحو الإصلاح والنجاح ”.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: “ ويقيني الذي تَشَكّل في بيت مولع بالرياضة وبحب نادي الزمالك يدرك جيداً أن الإنسحاب من المشهد وقت الإخفاق ليس من البطولة والشجاعة في شيء ولكن المواجهة والمكاشفة والتحدي لتعديل المسار هو الذي يحول الهزيمة إلى نصر شريف ”.

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك: " أتينا لنادي الزمالك وبفضل جهودنا بعد دعمكم كان الفوز والبطولات المتكررة حليفنا ، ولن يكون لنا همّ سوى الوصول لمنصات التتويج لاسعادكم ، ففرحة طفل بفوز الزمالك يبدد ما لدينا من ألم مما نتتعرض له من نقد يصل إلى حد الإساءة والتوبيخ ولكننا ندرك أهمية ما نحن فيه وخطورته لذلك فإننا لا نلقي بالا إلا بالجهد والاجتهاد في سبيل تحقيق الهدف الأسمى وهو رفعة شأن النادي واسمه في المحافل المحلية والدولية".



وأتم طه عضو مجلس إدارة الزمالك : “ هكذا تعلمت من علوم الإدارة وفنونها ، ومبادئي ثابتة لم تتغير ولن تتبدل لنصل معا إلى هدفنا ويجب أن تعلموا أن الصعاب كثيرة ومن يتمنى سقوط الزمالك أكثر ممن يحملون همه وهذا يحتم علينا جميعاً التكاتف والاصطفاف في صف واحد لنعبر إلى بر الأمان والاستقرار ”.

يذكر أن أعلن أحمد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، استقالته من منصبه عقب الخسارة التي تعرض لها الزمالك من الأهلي.

وكتب أحمد دعبس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية، أتقدم باستقالتي اليوم من عشقي وبيتي الكبير نادي الزمالك أعظم نادي في الكون".

وأضاف: "أعود مجدداً إلى صفوف الجماهير، كل الدعم لنادي الزمالك في الفترة المقبلة، عاش الزمالك، عاش حبه في قلبي".

وكان الزمالك خسر من الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 لبطولة الدوري المصري، أمس الخميس.