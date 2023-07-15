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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة الزمالك لمباراة فاركو.. استبعاد ثنائي مباراة القمة

أسوريو
أسوريو

 كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فاركو، المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 شهدت القائمة غياب ناصر منسي، ومحمود عبدالرزاق شيكابالا، رغم مشاركتهما في القمة أمام الأهلي.

 

قائمة الزمالك لمباراة فاركو:
 

في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.
في خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري  - حاتم سكر - أحمد محمود.
في خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبدالرحيم "إيشو" - إبراهيما نداي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

 ويأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، ويملك في رصيده 59 نقطة، فيما يقع فاركو في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

 

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