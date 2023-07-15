بايرن ميونيخ يكشف موقفه من رحيل ماني وجوريتسكا

كشف المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ موقفه من رحيل ثلاثي الفريق ساديو ماني وجوريتسكا وجرافنبرج، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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تحدث توماس توخيل عن مستقبل الثلاثي ساديو ماني وليون جوريتسكا وريان جرافنبرج، خاصة بعدما ارتبط اسم الثلاثي بالرحيل عن البافاري في فترة الانتقالات الصيفية.

توخيل يتحدث عن رحيل ساديو ماني

رد توماس توخيل على سؤال عن ساديو ماني وأكد أن الفريق يمتلك كوكبه من النجوم وهو الذي يجعل الأمر صعبًا للغاية على اللاعب باتخاذ قرار الآن، اللاعب يعرف ذلك أيضاً، ولديه عقد ساري مع الفريق ويريد البقاء.

شدد توخيل أن الفريق يحترم رغبة ماني، لكنه اليوم الأول فقط من التدريبات ويمكن أن تحدث أشياء كثيرة في كرة القدم.

توخيل عن جوريتسكا وجرافنبرج

قال توخيل في مؤتمر صحفي: "جوريتسكا وجرافنبرج لديهم عقود مع النادي لم تنتهي بعد، ويخوض ريان فترة من المنافسه وعليه أن يقدم مستوى جيد والظهور بأفضل شكل.

وأضاف توخيل: "جوريتسكا كان يمر بفترة غير جيده، ورغم ذلك نتوقع منه الكثير، لكن هناك الكثير من المنافسة".

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