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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصطفي ميسى يقود هجوم سموحة لمباراة المصري..حسام حسن على دكة البدلاء

مصطفي ميسي
مصطفي ميسي

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء  المصري البورسعيدي في المباراة  المرتقبة على ستاد الجيش المصري برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ34 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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دغموم يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام سموحة

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توقعات بصعود الاقتصاد المصري للمركز الـ 12 عالمياً في عام 2050 .. وزيرة الهجرة تعلق

تشكيل سموحة الرسمي لمباراة المصري

الهاني سليمان في حراسة المرمى

 

الدفاع: شريف رضا، أحمد حكم، محمد المغربي، طارق علاء

 

خط الوسط: محمود حليمو، دوكو دودو، حسين فيصل

 

الهجوم: زياد طارق، مصطفى سعد «ميسي»، صديق أوج.

 

دكة بدلاء سموحة لمباراة المصري 

حسين تيمور   أحمد شوشة    أحمد جمال   أبو بكر محمد  محمد سعيد  أحمد علي أمين   يحيي ياسر  محمد نادي  _ حسام حسن .

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سموحة

في حراسة المرمي : عصام ثروت.

في خط الدفاع :  كريم العراقي _  عماد بو بكر _ عمرو موسي _  عمرو سعداوي .

في خط الوسط :  زياد كمال _ إلياس  الجلاصي _  إيزي إيميكا.

في خط الهجوم : رجب عمران _ دغموم _ فرانك إيتوجا.

دكة بدلاء المصري البورسعيدي لمباراة سموحة

محمود جاد _ حسن على _ مروان حمدي _ إسلام بو سليمة _ إسلام عطية _  عبده يحيي_ أحمد عماد _ حسام جريشة _ حسين السيد 

قد يكون رسمًا توضيحيًا لـ ‏‏‏بوستر‏، و‏تقويم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏المصري V.S سموحة أشكيل المباراة الهاني سلیمان 11 شریف رضا 5 احمد حكم 66 محمد المغربي 43 طارق علاء 17 محمود حليمو 36 دوکو دودو 32 حسین فیصل 30 زیاد طارق 80 مصطفى سعد 8 صديق أوجولا البدلاء حسین تیمور أحمد شوشة أحمد جمال ابو محمد محمد سعيد احمد علي امین يحیى ياسر - محمد نادي حسام حسن‏'‏‏

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