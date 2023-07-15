توقعات بصعود الاقتصاد المصري للمركز الـ 12 عالمياً في عام 2050 .. وزيرة الهجرة تعلق

نشرت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقرير بنك الاستثمار الأميركي "جولدمان ساكس"، الذي يشيد بإصلاحات الاقتصاد المصري.

وقالت وزيرة الهجرة، عبر منشورها: "شهادات وإشادات المؤسسات العالمية تثبت دوما أننا على الطريق الصحيح بفضل الاجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية، في هذا التقرير توقع بنك الاستثمار الأميركي "جولدمان ساكس"، أن الاقتصاد المصري سيصعد الى المرتبة الـ 12 عالمياً بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي بالقرب من 3.5 تريليون دولار".

وتابعت وزيرة في منشورها: " سيصعد إلى المرتبة السابعة عالمياً في بحلول عام قبل حلول عام 2075، متقدماً على كل اقتصادات أوروبا، وذلك حسب توقعات توقعات بنك الاستثمار الأميركي جولدمان ساكس".



وكانت قد التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارة تجريها إلى محافظة الإسكندرية، أبناء الجالية اليونانية والقبرصية في مصر، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية إحياء الجذور، وذلك بحضور السيد أندرياس بابادوبلوس مفوض رئيس الجالية اليونانية في الاسكندرية، والسيدة ماري فورموزي، رئيس الجالية القبرصية في الاسكندرية وذلك بمقر الجمعية اليونانية.



والتقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أيضًا البابا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذوكس، وذلك خلال زيارتها إلى محافظة الإسكندرية، بحضور رجل الأعمال المصري اليوناني إريك آدم.



وقد نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، تقريرًا تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 8 يوليو إلى 14 يوليو الجاري وهو كالآتي:



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