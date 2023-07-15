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السبت 15 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دغموم يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام سموحة

دغموم
دغموم

أعلن ميمي ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ، عن تشكيل  الفريق الذي يخوض لقاء سموحة  مساء اليوم السبت  في المباراة المرتقبة على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدوري المصري الممتاز .

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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سموحة

في حراسة المرمي : عصام ثروت.

في خط الدفاع :  كريم العراقي _  عماد بو بكر _ عمرو موسي _  عمرو سعداوي .

في خط الوسط :  زياد كمال _ إلياس  الجلاصي _  إيزي إيميكا.

في خط الهجوم : رجب عمران _ دغموم _ فرانك إيتوجا.

دكة بدلاء المصري البورسعيدي لمباراة سموحة

محمود جاد _ حسن على _ مروان حمدي _ إسلام بو سليمة _ إسلام عطية _  عبده يحيي_  أحمد عماد _ حسام جريشة _ حسين السيد .

موعد مباراة المصري البورسعيدي  وسموحة

من المقرر ان تبدأ المباراة التي تجمع بين المصري البورسعيدي و سموحة مساء اليوم السبت الموافق  15 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

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