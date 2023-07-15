دغموم يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام سموحة

أعلن ميمي ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ، عن تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء سموحة مساء اليوم السبت في المباراة المرتقبة على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سموحة

في حراسة المرمي : عصام ثروت.

في خط الدفاع : كريم العراقي _ عماد بو بكر _ عمرو موسي _ عمرو سعداوي .

في خط الوسط : زياد كمال _ إلياس الجلاصي _ إيزي إيميكا.

في خط الهجوم : رجب عمران _ دغموم _ فرانك إيتوجا.

دكة بدلاء المصري البورسعيدي لمباراة سموحة

محمود جاد _ حسن على _ مروان حمدي _ إسلام بو سليمة _ إسلام عطية _ عبده يحيي_ أحمد عماد _ حسام جريشة _ حسين السيد .

موعد مباراة المصري البورسعيدي وسموحة

من المقرر ان تبدأ المباراة التي تجمع بين المصري البورسعيدي و سموحة مساء اليوم السبت الموافق 15 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .