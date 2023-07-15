عمرو أديب يسخر من قميص الزمالك الأزرق.. كله ترتر ومش فانلة رجالة (فيديو)

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما على الإدارة الزملكاوية بعد هزيمة الفريق أمام الأهلي برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس.

الفانلة دى مش فانلة رجالة يا جماعة فين الفانلة البيضاء



واستنكر عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية على فضائية “إم بي سي مصر” مساء الجمعة ارتداء لاعبي الزمالك القيص الأزرق بدلا من الأبيض، قائلا: ايه الفانلة الزرقاء الللى كلها ترتر ونجف دى.. فين الفانلة البيضاء أم خطين والفانلة دى مش فانلة رجالة يا جماعة فين الفانلة البيضاء.

وتابع: امبارح مكانش فيه فرقة ولا خطة ولا إحساس اللعيبة بتلغب ودماغها مش موجودة ولا قابضة، وشايفة الكبارى اللى بتتعمل عشان لاعيبة تروح فرقة تانية.

وأبدى الإعلامي عمرو أديب، حزنه على هزيمة الزمالك من الأهلي برباعية في مباراة القمة التي جمعت الفريقين أمس الخميس في الدوري العام

وقال عمرو أديب، : "أنت منتظر إيه من فرقة تلت لاعبيتها بتفكر تهرب من الزمالك إزاي عشان يروحوا للأهلي أو بيراميدز، كل لاعب في النادي الأهلي كان مستعد يموت من اللعب في الملعب.

وأضاف عمرو أديب الزمالك يعيش حالة من السقوط الحر، وأصبح إكرام الميت دفنه، متابعًا: "هزيمة الزمالك من الأهلي في حد ذاتها لم تكن مفاجأة، ولكن المفاجأة كانت في عدد الأهداف".

وأردف : "الفانلة الزرقا خرج النجف خلت ليلة الزمالك زرقا أمام الأهلي، دي مش فانلة رجالي، الزمالك رايح لمنطقة منتصف جدول الترتيب.

ووجه لرئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور قائلا: «فرقة إيه اللي هتلعب لما يتقال للاعب إنت كنت جاي النادي بالشبشب.. أنا حاسس إن الزمالك متساب للسقوط الحر».

وتابع عمرو أديب: «مشفناش محمود الخطيب طلع مرة قال لحسين الشحات أنت كنت جايلي بالشبشب أو بتشرب مخدرات».

ورفض حديث بعض أنصار مرتضى منصور، والذي يزعم وجود مؤامرة ضد النادي الأبيض، قائلا: «البشوات بيصدورا للناس إن فيه مؤامرة على الزمالك.. خلينا بقى في المؤامرة لغاية ما نموت وميكنش فيه نادي أساسا».

وأكد عمرو أديب أنّ الأنباء عن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، هزّت القلعة البيضاء بالكامل، متابعا: «الأهلي تعاقد مع إمام عاشور بمنطق دعه يعمل دعه يمر.. اللاعب غلط وشتم لكنه ميقصدش ومحصلش حاجة.. لكن ده لو رمضان صبحي كانت الدنيا بقت حاجة تانية».