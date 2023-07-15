تفاصيل حالة نتنياهو في المستشفى.. نقل بشكل عاجل للطوارئ (شاهد)

نُقل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بشكل عاجل إلى الطوارئ في مشفى شيبا بتل أبيب.

كشفت الإعلامية دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، عبر تصريحات تلفزيونية للقناة عن تفاصيل نقل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى المستشفى.

وقالت "أبو شمسية"، أن مكتب نتنياهو قال إنه تم إحالته إلى قسم الطوارئ بمستشفى شيبا الطبي، وأن حالته جيدة ومستقرة، ويخضع لفحوصات ومراجعات طبية، مشيرة إلى أنه لا تزال خلفية نقله للمستشفى غير واضحة حتى الآن.

وتابعت، أن هناك تقارير إسرائيلية، ذكرت ان "نتنياهو" نقل من منزله بموكب للمستشفى وكان بوعيه، وبحسب مقربين منه أنه طلب الخضوع لفحوصات ونقل على إثرها للمستشفى ونزل من السيارة على الأقدام ودخل قسم الطوارئ بشكل ذاتي، ولم يتم نقله بسيارة الإسعاف، بما يؤكد الوضع الصحي لنتنياهو.

من جهتها، ذكرت قناة "كان" العبرية أنه تم نقل رئيس الوزراء نتنياهو إلى مستشفى شيبا بعد تعرضه لوعكة صحية.

بدورها، قالت قناة 12 العبرية إنه لا يتوفر معلومات عن وضع نتنياهو، مشيرة إلى أنه كان في وعيه عند وصوله للمشفى.

وقال مكتب نتنياهو إن "رئيس الوزراء وصل إلى مركز شيبا الطبي وحالته جيدة ويخضع لفحص طبي".

تاريخ إسرائيل:

من ناحية أخرى، شنت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية هجوًما ضد الرئيس جو بايدن وإدارته بسبب موقف البيت الأبيض تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يقود حكومة تعتبر أكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وانتقدت الصحيفة الأمريكية بايدن بسبب امتناعه حتى الآن عن دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض.

وقال كاتب الافتتاحية "لماذا يبذل الرئيس بايدن قصارى جهده لتجاهل وانتقاد وإعطاء التعليمات للحكومة الإسرائيلية؟ على الأقل خطابيا، ويعامل الرئيس وإدارته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه بشكل أسوأ من حكام إيران".

وأشارت افتتاحية "وول ستريت جورنال" إلى تصريح بايدن هذا الأسبوع ضد شركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي والذي قال فيه إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية هي أكثر حكومة متطرفة في إسرائيل".

ولفتت الصحيفة إلى أن كل استهزاء من قبل الرئيس بايدن يتصدر عناوين الصحف في إسرائيل، مذكرة بأن بايدن ظل ينتقد نتنياهو حتى عندما أعلن تعليق خطة إضعاف القضاء في مارس الماضي في أعقاب احتجاجات ضخمة.

وقالت: "عندما كان نتنياهو أكثر عرضة للخطر، في أواخر مارس، أصدر بايدن مرسوما لا داعي له بأن إسرائيل "لا يمكنها الاستمرار في هذا الطريق في الإصلاح القضائي"، موضحة أن رئيس الوزراء قد غير حينها مساره بالفعل ووافق على اعتدال الإصلاحات.

كما بيّنت الصحيفة أنها مسألة داخلية إسرائيلية لا مصلحة للرئيس الأمريكي فيها، فيما ذكرت أن الانتقادات الموجهة من واشنطن تجعل الإسرائيليين يشعرون بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المعارضة في إسرائيل.