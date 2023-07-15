السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التصريح بدفن شقيقين غرقًا في مياه النيل بالقليوبية

بوابة الوفد الإلكترونية

 أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثامين شقيقين  لقيا حتفهما ،  غرقًا بمياه النيل بقرية دحوى التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، حيث حاول الأخ الأكبر إنقاذ شقيقه فور رؤية أخيه يغرق بالمياه، فقفز مسرعًا لإنقاذه حتى لقي مصرعه أيضا.

 

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التصريح بدفن  شقيقين غرقًا في مياه النيل بالقليوبية.. الأكبر نزل لإنقاذ أخيه الأصغر فلحق به

وقد جرى على الفور انتشال الجثتين بمساعدة الأهالي وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيين. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شقيقين غرقا بمياه النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع كلا من أحمد بلال، وشقيقه سيف بلال، مقيمين قرية دجوى دائرة مركز شرطة بنها. 

وتبين من التحريات أن الأخ الأصغر سيف بلال كان يسبح بمياه النيل، وعندما رأه شقيقه الأكبر يغرق قفز بالمياه محاولا إنقاذه إلا أنه غرق ولقي مصرعه. 

وجرى نقل الجثامين وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق. 

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