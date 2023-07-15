السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لوكاكو ينضم في قائمة الأكثر تهديفا مع إنتر ميلان

إنتر ميلان
إنتر ميلان

دخل روميلو لوكاكو قائمة  الأفضل  اللاعبين التي سجلت  مع النيراتزوري خلال المواسم المنقضية .

 

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وسجل البلجيكي  روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان المعار من صفوف تشيلسي  رقمًا مميزًا مع النيراتزوري  خلال الموسم المنقضي وفي الولاية الثانية والأولي .

ونشرت صفحة أوبتا للإحصائيات  صباح اليوم السبت ، رقمًا  للاعب روميلو لوكاكو أفضل معدل تسجيل أهداف\دقائق مع الإنتر بالدوري الإيطالي منذ 1994/95 (للاعبين الذين سجلوا 10 أهداف على الأقل).

القائمة 

108 - كريستيان فييري

110- رونالدو

127- ابراهيموفيتش

132- روميلو لوكاكو

136- ماورو إيكاردي

142- لاوتارو مارتينيز

دييجو ميليتو. 146

ارتبط لوكاكو  في مفاوضات مع يوفنتوس   للتعاقد معه خلال الفترة الميركاتو الصيفية الجارية ، حيث تبحث إدارة يوفنتوس خلال الوقت الراهن توفير بديل مناسب بديل دوشان فلاهوفيتش الذي اقترب الرحيل من صفوف فريق السيدة العجوز.

بدأ فريق إنتر ميلان في خوض معسكر  إستعدادًا لبطولة الدوري الإيطالي لهذا الموسم .

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