إنتر ميلان يجدد عقد ستيفان دي فري حتي 2025

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم السبت تجديد عقد النجم الهولندي ستيفان دي فري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة موسمين حتي 2025.

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وكتب الحساب الرسمي لنادي إنتر ميلان عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ تستمر المغامرة معانا ”.

وتعاقد إنتر ميلان مع دي فري صاحب الـ31 عامًا موسم 2018 قادما من لاتسيو في صفقة انتقال حر، وشارك مع الفريق 27 مباراة خلال الموسم المنقضي ببطولة الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان يتعاقد مع ماركوس تورام

في سياق متصل أعلن نادي إنتر ميلان، تعاقده مع المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده.

وكان اللاعب صاحب الـ 25 عامًا قد خضع للكشف الطبي مع النيرازوري إنتر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونشر الحساب الرسمي لفريق إنتر ميلان بياناً عبر موقعه الرسمى على توتير جاء فيه، "ماركوس تورام المهاجم المولود فى 1997 ينضم إلى النيرازوري بعد أربعة مواسم مع بوروسيا مونشنجلادباخ".

وأضاف البيان، "ماركوس تورام سريع، لقد كان دائمًا سريعًا في الوصول إلى أهدافه وتجاوز أي عقبة في طريقه لإثبات أنه يستحق أكثر بكثير من مجرد الاسم الموجود على ظهر قميصه، على الرغم من أنه لم ينس أبدًا تعاليم ومثال والده ليليان، الذي كان يفضل في البداية أن يمارس رياضة الجودو أو المبارزة".

وكان إنتر ميلان قد أعلن أمس الجمعة، رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سكرينيار، وذلك بعد مسيرة طويله معهم دامت ل 6 أعوام.

وقال إنتر ميلان في بيان له عبر موقعه الرسمي: " 6 مواسم مليئة بالانتصارات والرضا: هنا تنتهي مغامرة ميلان سكرينيار بقميص إنتر".

وأضاف إنتر ميلان: "سكرينيار كان أحد أبطال مسار النمو الاستثنائي لإنتر ، والذي بدأ بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا في عام 2018 وتوج بالفوز بخمسة ألقاب في المواسم الثلاثة الأخيرة".

وأتم بيان إنتر ميلان : " جميع أفراد اسرة إنتر توجه التحيات والشكر إلى سكرينيار.. ستبقى في القلب " .

الجدير بالذكر أن انتهي عقد سكرينيار مع إنتر ميلان بنهاية شهر يونيو 2023.